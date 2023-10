Intervenuto a Lady Radio, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato in vista della sfida di lunedì prossimo al Franchi tra la propria squadra e la Fiorentina, affrontando molte tematiche.

“La Fiorentina sulla carta è un avversario improponibile per noi, anche sul piano dello stato di forma” - ha detto Corsi - “Siamo sfavoriti e non è una novità, questo ci capita con quasi tutte le squadre che affronteremo. Pensiamo di aver incanalato la strada giusta e dovremo fare sempre meglio. Per noi venire a Firenze, un riferimento da sempre, è un'emozione ed è l'occasione per fare bella figura. Sarà difficile ottenere qualcosa di positivo, ma abbiamo margini per dare fastidio alla squadra viola e speriamo di fare risultato. Non abbiamo ancora espresso al meglio il nostro potenziale”.

Quindi Corsi prosegue: “Siamo stati bravi a mettere paura all'Inter dopo un primo quarto d'ora difficile. Parisi sapevamo che sarebbe stato capace di affermarsi in un grande club. Mi sorprende il suo miglioramento negli ultimi 30 metri di campo. Mette in difficoltà gli avversari con velocità e spunto, sta risultando sempre più decisivo. Penso che la bravura di Italiano stia facendo la differenza, col lavoro settimanale. Se continua così, Parisi potrà far comodo anche alla Nazionale. Baldanzi? Le voci dell'interessamento della Fiorentina sono venuto fuori da Firenze, sapevamo non per vie dirette di questo, ma ora è un giocatore dell'Empoli. È un calciatore che deve ancora completarsi, perchè mi auguro che possa andare in una squadra importante e fare 30 partite”.