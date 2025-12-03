Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli rifà la Fiorentina
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Viola alla Vanoli”.
Pagina 22
Ripreso e approfondito il tema della prima: “Vanoli rifà la Viola”. Sottotitolo: “Difesa a 4, Fagioli e Gud dietro Kean Nicolussi regista”. In taglio basso su Gosens: “Dopo un mese Robin rientra col Sassuolo”.
Pagina 23
Spazio per: “Firenze si muove in 4.000 al Mapei”. Occhiello: “Venduti finora 1.500 biglietti: la città c’è”. E infine: “Niente insulti, niente multa per Dzeko”.
