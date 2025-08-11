Fiorentina fuori bilancio con gli ingaggi: i conti da far quadrare e la riduzione da attuare

84 milioni di euro lordi. Questo è il monte ingaggi raggiunto dalla Fiorentina alla luce del mercato fatto durante questa estate.

Fuori bilancio

Un dato riportato da La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il club viola abbia ora la necessità di far quadrare i numeri del bilancio. La cifra dovrà attestarsi sui 70 milioni, per rispettare il fair play finanziario che obbliga i club a non superare il 70% del fatturato della scorsa stagione per coprire gli ingaggi.

Giocatori da fare uscire

Per questo serve far uscire dei giocatori considerati fuori dal progetto a cominciare da Ikone (per il quale c'è un interesse del Botafogo) e Barak, ma anche Beltran, che ha declinato la corte del Flamengo, Brekalo e altri ancora.