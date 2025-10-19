E ora... la Fiorentina è ultima. Il Genoa raggiunge i Viola a quota tre. Vince Italiano a Cagliari: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Altro successo per Vincenzo Italiano alla guida del Bologna. Il tecnico degli emiliani ha avuto la meglio sul campo del Cagliari, dove la Fiorentina era stata invece fermata all'ultimo respiro. Una vittoria, per 2-0, che ha visto le firme di Holm e il solito Orsolini, un giocatore in forma smagliante in questo momento.

Il Genoa aggancia i Viola… e non li sorpassa per un soffio

L'altra gara del pomeriggio di Serie A, invece, è finita a reti bianche. Genoa e Parma non si sono fatti del male, anche se gli ospiti sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Ndiaye. Al 95' ha però una grande occasione il Grifone: l'arbitro concede il rigore ma Cornet lo sbaglia clamorosamente. Un punto che porta Vieira a tre raggiungendo comunque la Fiorentina, che al momento è ultima insieme al Pisa.

E la Fiorentina, in questo momento, è ultima

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Milan 13, Bologna 13, Juventus 12, Como 12, Atalanta 10, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 6, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 3.