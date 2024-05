L'arbitraggio del direttore di gara Matteo Marchetti per Fiorentina-Napoli non è andato a genio a tifosi e giornalisti di fede partenopea come Rosario Pastore, ex firma de La Gazzetta dello Sport, che su i suoi profili social ha espresso il suo commento al riguardo.

"Un arbitro decisamente mediocre"

Pastore scrive così: "Lassù qualcuno ci odia. Chissà perché. Forse sarebbe il caso di chiederlo a quel tizio che fa il presidente del Napoli e che anche nell'ultima conferenza stampa ha speso "gentili" parole nei confronti di Federazione, Uefa e Fifa. Ma che cazzarola pretendiamo? Che poi un arbitro decisamente mediocre, mandato a dirigere una gara delicata come Fiorentina-Napoli, si metta a fischiare le numerose entrate pesanti contro Kvara? E poi lo ammonisca per un fallo praticamente inesistente?".

"Il calcio di punizione per la Fiorentina non c'era"

E aggiunge: "E vogliamo parlare della punizione per un "mani" del tutto casuale di Lobotka, col pallone che aveva colpito fianco destro e braccio praticamente parallelo al corpo? Sul 2-1 ho spento. Leggerò domani com'è andata a finire. Ferme restando tutte le riserve del mondo sul gioco ridicolo del Napoli, sono l'andamento della gara e il comportamento disastroso dell'arbitro che mi hanno consigliato di spegnere il televisore prima di vomitare".