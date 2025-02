Contro il Genoa il Venezia è all'ultima spiaggia: Di Francesco recupera un ex centrocampista viola dopo quasi tre mesi

Tra le squadre che non se la passano bene in Serie A, oltre al fanalino di coda Monza, anche il Venezia non sembra riuscire a trovare una soluzione per provare a risalire la classifica: con 16 punti in 24 giornate gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno grandi probabilità di fare ritorno in Serie B. I lagunari non vincono in campionato dallo scorso 22 dicembre, quando al Penso superarono per 2-1 il Cagliari di Nicola. Da li in poi il Venezia ha raccolto appena 3 punti in ben 7 partite.

Buone notizie in vista della trasferta di Bologna

E questo fine settimana sono attesi dalla trasferta di lunedì contro il Genoa, vero e proprio crocevia della stagione. Tornati in campo queso pomeriggio per una seduta tra palestra ed esercitazioni in campo, per il Venezia arrivano buone notizie dall’infermeria. In vista di lunedì Di Francesco infatti ha recuperato un importante pedina di centrocampo, ormai ai box da mesi.

Di Francesco recupera un ex viola in mezzo al campo

Stiamo parlando dell’ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, che questo pomeriggio è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il ghanese non gioca una partita ufficiale dal 30 novembre 2024 in occasione di un Bologna-Venzia, in cui fu costretto ad uscire dopo appena 53’ di gioco.