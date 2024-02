Ora la Poule Scudetto per le ragazze di De La Fuente: gap ridotto con Roma e Juve e Champions ad un passo

La risalita nel ranking Uefa della Serie A femminile garantirà nella prossima stagione un posto in più in Women Champions League e a beneficiarne potrebbe essere proprio la Fiorentina. La squadra di De La Fuente ha chiuso ieri la regular season al terzo posto, con un gap molto ridotto con le solite prime due, Roma e Juventus, rispettivamente a +9 e +1.

Ora la Poule Scudetto che potrebbe anche riaprire i giochi per il vertice ma che servirà in particolare a confermare la terza piazza, utile appunto per rientrare nel prestigioso torneo europeo.