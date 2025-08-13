Sohm: "Pioli mi ha chiesto di fare le due fasi, con la mia qualità voglio alzare il livello. Firenze lo step giusto per la mia carriera"

Giornata di presentazione per il nuovo centrocampista della Fiorentina Simon Sohm: “Sono molto felice di essere qui - ha detto l'ex Parma - mi piace molto il progetto e voglio alzare il livello aiutando la squadra. Penso che con la mia qualità possiamo fare bene quest'anno. Ho parlato con Pioli e mi ha detto che dovrò fare un grande lavoro, sia difensivo che offensivo, sfruttando al meglio la mia tecnica ma anche la mia fisicità. Sono un giocatore che sa fare entrambe le fasi, se la squadra ha bisogno di questo lo farò”.

Poi ha aggiunto: “Segnare dopo otto minuti dal mio esordio è stato fantastico, spero sia solo il primo di tanti gol. Mi sento molto bene, a Old Trafford mi sono trovato subito bene con la squadra e voglio continuare così. Firenze un nuovo step nella mia carriera, penso che dopo la scorsa stagione a Parma questo sia il giusto passo avanti. Ho tanta voglia di fare bene".