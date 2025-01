Giovanni Galli ha parlato anche delle mosse di mercato della Fiorentina a Lady Radio, concentrandosi in particolare sui nomi di Folorunsho e Marì in ottica viola.

‘Marì un cambio in difesa a Comuzzo e Ranieri’

“L’arrivo di Valentini era preventivato, ma vedendo quanto accaduto Moreno a Palladino sono venuti ulteriori dubbi. Servirà tempo all’ex Boca Juniors, non gioca da tempo e deve adattarsi alla Serie A. Perdendo Quarta, se Pongracic purtroppo fino ad oggi non è pronto, se manca uno tra Ranieri e Comuzzo, chi gioca? Marì è un difensore mancino, ben strutturato, bel piede, che Palladino conosce. Aiuta a costruire l’azione dal basso ed è solido ed esperto. Non serve aspettarlo, conosce l’Italia da anni”.

Il difensore spagnolo Pablo Marì

‘De Laurentiis è furbo, non capisco perchè cederebbe Folorunsho alla Fiorentina’

“Ho dei dubbi sul fatto che si possa completare facilmente l’operazione Folorunsho, soprattutto in prestito con diritto. Se fossi il Napoli, perchè dovrei dare questo calciatore alla Fiorentina, un competitor per la Champions? O gli dai tanti soldi, oppure ritengono che non possa dare qualcosa in più alla Fiorentina. De Laurentiis è troppo furbo. Penso Folorunsho sia un calciatore valido, ma non capisco cosa nasconda questa operazione e non credo la Fiorentina sia l’unica che lo cerca. Penso sia ideale per sostituire Bove, ma mi fa riflettere la scelta del Napoli. Può giocare centrocampista o esterno, forte fisicamente e con bella gamba. Se viene a Firenze con l’idea di migliorarsi, con Palladino può completarsi e tornare in Nazionale”.