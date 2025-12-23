Arriva pioggia di Daspo per i tifosi della Fiorentina dopo l'amichevole col Montpellier. I dettagli

Sono stati emessi trentadue Daspo dalla Questura di Firenze dopo gli scontri avvenuti prima dell’amichevole di calcio tra Fiorentina e Montpellier al Viola Park, disputatasi il 4 agosto 2024. I provvedimenti firmati dal Questore, come riporta FirenzeToday, riguardano altrettanti tifosi viola: ventiquattro sono stati colpiti da divieti di accesso alle manifestazioni sportive con durata compresa tra uno e cinque anni, mentre per gli altri otto la misura va dai cinque ai dieci anni ed è accompagnata dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I tifosi francesi non poterono entrare al Viola Park

Ormai un anno e mezzo fa alla centrale operativa della Questura sono arrivate numerose segnalazioni di violenti scontri tra gruppi di tifosi nella zona del ponte Giovanni da Verrazzano, all’altezza di Lungarno Colombo, poco prima dell’incontro amichevole. Le indagini condotte dalla Digos hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di chiarire il contesto in cui si sono verificati i disordini. Secondo quanto emerso, un gruppo di ultras del Montpellier era arrivato a Firenze con l’intenzione di affrontare la tifoseria avversaria. I sostenitori francesi, infatti, non avevano la possibilità di accedere all’impianto del Viola Park, ritenuto non idoneo ad accogliere tifoserie rivali.

Gli scontri

Gli ultras transalpini si spostavano lungo Lungarno Colombo a bordo di alcuni minivan, con i portelloni laterali aperti, quando sono stati intercettati da un gruppo organizzato di tifosi fiorentini. L’incontro tra le due fazioni ha dato origine a una rissa particolarmente violenta. L’azione, durata pochi minuti, ha coinvolto complessivamente circa ottanta persone: trentadue tifosi viola e una cinquantina di ultras francesi. I partecipanti, secondo quanto accertato dagli investigatori, erano armati di aste e cinghie e avevano il volto coperto con caschi da moto, passamontagna e cappucci. Alcuni sostenitori del Montpellier impugnavano anche aste rigide con drappi arancioni e blu, i colori della squadra francese.