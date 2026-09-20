La Juventus stende l'Atalanta e lascia Sarri a tiro della Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Luciano Spalletti in primo piano
Vittoria secca per la Juventus che nel match delle 18 ha battuto l'Atalanta per 2-0 tra le mura amiche dello Stadium.
La partita
Una rete per tempo per i bianconeri, che trovano il vantaggio con Conceiçao al 28' con un sinistro da centro area. Il raddoppio lo firma Bremer di testa sugli sviluppi di un corner al 77'. Per i bergamaschi di Sarri si tratta della terza sconfitta di fila e il gap sulla Fiorentina è di appena due punti.
La classifica
La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Como 10, Frosinone 10, Juventus 10, Milan 8, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Parma 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0.
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