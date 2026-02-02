La Fiorentina spinge forte per Nedeljkovic: il Lipsia apre al trasferimento, il giocatore anche. Ecco cosa manca

Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, la Fiorentina starebbe spingendo forte per Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 del Lipsia, in prestito dall'Aston Villa.

A che punto siamo?

La società tedesca ha aperto a terminare in anticipo il prestito dagli inglesi e le trattative sono in corso, ma l'esito è ancora incerto. Anche il ragazzo ha aperto al trasferimento, visto che le sue possibilità di giocare con continuità al Lipsia sono scarse.

Cosa manca

Adesso, per l'accelerata definitiva, serve che la Fiorentina trovi un accordo con l'Aston Villa, proprietario del cartellino del serbo.