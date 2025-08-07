A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha commentato alcuni temi caldi dell'attualità della Fiorentina, dal campo al mercato.

‘Oggi ci sono almeno 15-16 titolari, e in attacco…’

“Manca ancora qualche pedina, un vice Kean ed un centrocampista sicuramente. Prendendo un attaccante come Piccoli, che a me piace tantissimo, penso che in viola crescerebbe molto pur avendo davanti un centravanti come quello della Fiorentina e un altro giocatore come Dzeko. Nel calcio di oggi servono almeno 15-16 titolari visti i 5 cambi, non si può parlare di calciatori che vengono a fare la panchina. Mi è dispiaciuto che la Fiorentina si sia liberata così in fretta di Valentini, lo avrei tenuto in rosa e visto volentieri a Firenze. Ndour non mi fa impazzire ma se trovasse continuità potrebbe avere margini di miglioramento".

‘Preferivo Sohm a Kessie’

“Le seconde linee viste contro il Leicester non hanno brillato, ci sono elementi che non hanno dato certezze nell’ora di gara giocata e sulle garanzie che possono dare si può fare un ragionamento. Mi sembra che ci sia un bel gap con i titolari. Sono felice che sia un allenatore che dà dei segnali di forza: la Fiorentina deve ambire a dei risultati ed è giusto che Pioli pensi a schierare due punte con un trequartista per riempire di più l’area avversaria. Preferivo Sohm a Kessie, che sarebbe arrivato dopo 3 anni in un campionato che non conosciamo. Sohm può crescere e l’ho caldeggiato a lungo”.