Lang lontano dai radar della Fiorentina: può lasciare Napoli e tornare in patria

La Fiorentina ha seguito Noa Lang come potenziale obiettivo di mercato per qualche settimana, durante il calciomercato. E l'olandese è stato anche proposto più in avanti, ma il club viola non lo ha mai considerato una priorità.

Lang, Fiorentina lontana

Ora il suo destino è tra la permanenza al Napoli e il ritorno in patria, dove è cresciuto. Allegri deve prendere una decisione dopo averlo visto in ritiro, ma c'è un club pronto a fare sul serio: l'Ajax, il settore giovanile che lo ha lanciato.

Ritorno in patria?

Come riportato da Il Mattino, Jordi Cruijff avrebbe contattato l’entourage del ragazzo invitando ad aspettare qualche giorno per la prima offerta ufficiale. L'Ajax è pronto a offrire 25 milioni di euro per Lang, bonus esclusi. Il Napoli attende.