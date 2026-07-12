Ceccarini: "La Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Dodô? piace ai partenopei, ma..."
Noa Lang
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Tutto Napoli delle possibili trattative fra Napoli e Fiorentina, con particolare attenzione ai nomi di Lang e Dodo.
L'interesse per l'esterno olandese
“La Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli - ha detto Ceccarini - l'olandese potrebbe fare comodo ai viola, perché comunque deve comprare esterni, ma non è stata fatta alcuna chiamata per lui”.
La cessione di Dodô
Ceccarini si è concentrato su una possibile uscita della Fiorentina: "Per Dodô penso che il Napoli possa avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve quindi fare operazioni in uscita. Sicuramente il calciatore piace".
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