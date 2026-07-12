Koleosho fa un passo verso la Fiorentina e comunica la sua volontà al Burnley. Adesso...

Luca Koleosho rimane un nome molto caldo per il mercato in entrata della Fiorentina, che ancora non ha acquistato un esterno di attacco per Fabio Grosso.

La volontà di Koleosho

In queste ore, scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore azzurro ha compiuto un passo importante verso la Fiorentina, comunicando ufficialmente al Burnley la sua volontà di raggiungere Firenze.

E adesso…

La sua volontà era chiara da giorni, ma adesso Koleosho ha informato direttamente il suo club di appartenenza, che adesso deve capire cosa fare dell'offerta viola da circa 11 milioni di euro. Sul tavolo del Burnley c'è anche l'offerta del Paris FC, ex squadra del giocatore che lo vorrebbe trattenere dopo la scorsa stagione. Ma la richiesta di Koleosho agli inglese è stata chiara: Firenze. E l'ok alla cessione dovrebbe così arrivare nelle prossime ore.