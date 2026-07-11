C'è anche Koleosho nella missione Mondiali 2030. La Fiorentina vuole il prossimo esterno azzurro: "Quanto piace"

Un'investitura importante quella de La Gazzetta dello Sport su Luca Koleosho: tra i ragazzi che faranno parte del prossimo ciclo, che dovrà dare l'assalto al Mondiale 2030 (assalto inteso come qualificazione) c'è anche lui. E la Fiorentina ha tutte le intenzioni di accaparrarsi uno dei protagonisti del prossimo ciclo azzurro:

"Luca ci sa fare e lo ha fatto vedere: un po' a Parigi, un bel po' con l'Italia di Baldini un quaranta giorni fa. Koleosho ha attraversato il 2026, da gennaio a maggio, nella seconda squadra della capitale francese dove ha trovato l'amico Ciro Immobile e quello spazio che in Premier League faticava a prendersi: da qui la scelta del Burnley di mandarlo in Francia. E ora? Luca si fare tanto da aver attirato su di sé l'attenzione di club come la Fiorentina, ma non solo: a 21 anni l'esterno d'attacco sembra cercare la felicità con il dribbling, lo scatto, l'uno contro uno perenne.

Koleosho è un punto fermo dell'Under 21 ma il suo orizzonte è destinato ad allargarsi. Presto e con ambizione".