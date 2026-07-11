Ora la svolta sulle ali: il Burnley temporeggia su Koleosho ma Paratici è irremovibile. A Napoli sono troppi: via libera per Noa Lang?

Inizierà lunedì la prima stagione di Fabio Grosso da allenatore della Fiorentina e al momento, nonostante l'avvio pirotecnico di mercato, lo farà senza particolari soluzioni sulle fasce offensive. Per questo Paratici è intenzionato ad accelerare anche su questo, scrive il Corriere dello Sport.

Koleosho in o out?

La candidatura di Luca Koleosho è sempre valida perché il ragazzo ha già dato la sua preferenza alla Fiorentina. Il Burnley però continua a temporeggiare, nella speranza di stuzzicare altre offerte: Paratici però su questo è irremovibile e non si scosterà dai 10 milioni già proposti. L'altro nome nei pensieri viola è quello di Noa Lang: il Napoli ha bloccato l'argentino Zeballos e per questo potrebbe concedere il via libera all'olandese, che occupa lo stesso ruolo. La Fiorentina è in pressing da settimane e l'ipotesi di un nuovo prestito non è da scartare.