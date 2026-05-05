Polverosi: "Fiorentina ridotta in macerie, è la sintesi della stagione. E menomale c'è la Cremonese"

Piovono pesanti critiche, e non potrebbe essere altrimenti, sulla Fiorentina per la prestazione fatta vedere contro la Roma.

Ridotta in macerie

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, scrive stamani sul quotidiano sportivo: “Gasperini accetta i gentili pensieri, ringrazia e batte la Fiorentina. Anzi, la domina, la straccia, la riduce a macerie. Così che pure i viola, alla fine, hanno qualcuno da ringraziare: meno male che la Cremonese c’è”.

Rimpicciolita

E poi: “La Roma è forte dentro e bella fuori, la Fiorentina è debole dentro e brutta fuori. La partita di ieri è la sintesi perfetta della stagione di queste due squadre. Quando la Roma ha alzato il volume del suo gioco, la Fiorentina è rimpicciolita fino a sparire dalla scena”.