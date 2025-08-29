Cuadrado: "Firenze è una piazza molto calda, lì sono esploso definitivamente. Ma la mia squadra del cuore è la Juventus"

L'ex giocatore della Fiorentina Juan Cuadrado ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche delle molte piazze e tifoserie che ha conosciuto nella sua lunga esperienza in Serie A.

"A Lecce andavo a fare la spesa al mercato e mi riempivano di regali- dice l'esterno colombiano - Un calore simile lo trovai a Firenze: con la maglia viola esplosi definitivamente, ma è la Juve la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli".