Angeloni: “Fortini e Kouadio? La Fiorentina sta facendo un ottimo lavoro al Viola Park. Kospo elemento di prospettiva"

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato a margine di un convegno organizzato a Tolentino, le cui dichiarazioni sono state raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

“Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con i giovani, e non solo per le coppe vinte o le finali raggiunte. La nostra vittoria più bella è vedere tutti quei ragazzi che sono riusciti ad arrivare in Prima squadra, penso a Ranieri, Kayode, Comuzzo, ma anche giovani come Rubino e Harder che hanno debuttato lo scorso anno”.

Su Fortini e non solo

“Fortini e Kouadio meritano un discorso a parte, il primo è stato bravo a sfruttare l'opportunità della Juve Stabia in Serie B, mentre il secondo l'anno scorso non era nemmeno titolare in Primavera, poi è cresciuto e adesso si confronta con i grandi”.

E Kospo?

“Un elemento molto interessante e di prospettiva, ma è di competenza della Prima Squadra. I nostri segreti sono sicuramente la collaborazione sistematica con le società affiliate, in particolare quelle toscane, e sono oltre 70. Poi c'è il Viola Park, il cui avvento ha facilitato il nostro lavoro e permesso a tutti i giocatori di sentirsi parte dello stesso gruppo-famiglia”.