Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di commentare la delicata sfida di stasera tra Fiorentina e Inter, sottolineandone l'importanza per entrambe le parti coinvolte.

Il commento di Vernazza

“Il Milan si è ripreso il secondo posto, è risalito a meno cinque dall'Inter e ora la pressione è tutta sulla capolista, attesa stasera a Firenze da una Fiorentina con l’urgenza vitale della salvezza. Cristian Chivu non ha alternativa alla vittoria: stasera al Franchi basterebbe un pari per moltiplicare le ansie e le insicurezze. Una sconfitta aprirebbe una voragine, l’Inter si sentirebbe braccata come mai. Ieri la Cremonese ha vinto a Parma, quindi la Fiorentina oggi proverà a prendersi qualcosa, perché per i viola è pericoloso rimanere fermi a quota 28”.