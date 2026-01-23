Richardson: "Non ho giocato molto a Firenze, per me il Copenhagen è una grandissima opportunità"

Ieri sera il suo passaggio al Copenhagen è stato ufficializzato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Amir Richardson prosegue così la sua carriera in Danimarca è queste sono le sue prime parole da giocatore del club danese rilasciate al sito ufficiale della società.

Le parole di Richardson

“È positivo per me arrivare al Copenhagen. È un grande club che gioca per i titoli e fa incredibilmente bene sul palcoscenico europeo. So che in passato c'è stato il desiderio di portarmi al club, ed è gratificante che ora sia riuscito. Ho avuto alcune conversazioni convincenti con la dirigenza del club, e abbiamo discusso di come posso mettere in gioco le mie qualità nella squadra”.

Passato e futuro

"Mi sento sia al sicuro che in attesa, e non vedo l'ora di iniziare. Non ho giocato molto negli ultimi sei mesi e desidero contribuire e fare la differenza per la mia squadra. Darò tutto quello che ho per entrare in squadra e fare una buona impressione con la maglia bianca".