Passi avanti tra Moreno e il Venezia. Ceccarini: "Domani giorno decisivo per l'accordo tra le parti"
Matias Moreno. Foto: Fiorentinanews.com
Vi avevamo parlato ieri dell'interesse del Venezia per Moreno, centrale argentino in uscita dalla Fiorentina. Oggi, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito.
Sceglie l'Italia
Le trattative proseguono con successo e, dopo il rifiuto al Wrexham col quale la Fiorentina aveva già trovato l'accordo, Moreno sembra ora vicinissimo ai lagunari. Superata la concorrenza di alcuni club spagnoli, che seguivano con interesse il giocatore dopo il prestito al Levante della scorsa stagione.
Accordo a un passo
“Domani si potrà capire se per Moreno la Fiorentina e il Venezia troveranno l'accordo”, scrive Ceccarini.
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