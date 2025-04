L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon ha parlato a margine dell'evento "Inside the sport" a Coverciano anche del portiere della Fiorentina David De Gea. Queste le sue parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com:

“De Gea è un portiere che secondo me ha confermato quello che sa fare. Chi ha messo in dubbio il fatto che non potesse ripetere le sue prestazioni semplicemente non è stato portiere. Prendere De Gea era un'occasione nonostante l'anno sabatico. I viola sono stati svegli e lesti a prenderlo”.