Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? L'emergente, la certezza e i due tecnici stranieri

Chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione? E' questo l'interrogativo che caratterizza questo momento.

Domenica al Franchi

La Nazione propone un excursus di candidati più o meno concreti per la panchina viola del futuro. A cominciare dall'emergente Fabio Grosso che domenica sarà al Franchi perché arriva il Sassuolo e che vuol portare la formazione neo promossa a raggiungere i 50 punti in campionato.

Certezza

Il nome sempre vivo è ovviamente quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, una certezza assoluta, porta con sé anche la garanzia di un ingaggio importante (per lui) e determinate scelte tecniche.

All'estero

Se Enzo Maresca e Francesco Farioli sono impossibili da raggiungere, un gradino sotto c'è Domenico Tedesco che il Fenerbahçe ha praticamente blindato. Ma se la Fiorentiina decidesse di guardare davvero all'estero prenderebbe più che altro a prendere in considerazione altre due figure; in primo luogo Fabian Hurzeler, oggi al Brighton. Poi Andoni Iraola che lascerà il Bournemouth a fine stagione.