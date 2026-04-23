Fiorentina su Grosso? Il Sassuolo intanto si guarda intorno. Avviati i contatti per il possibile sostituto

Quello dell'ipotetico nuovo allenatore è senz'altro uno dei temi più dibattuti in casa Fiorentina. Uno dei nomi fatti con maggiore insistenza per la panchina viola è quello del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso. Proprio dall'Emilia arrivano indizi sul possibile addio dai neroverdi per il campione del mondo del 2006.

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Secondo quanto riportato da SportMediaset il Sassuolo starebbe già pensando al post-Grosso, guardandosi intorno e sondando il terreno per il suo possibile sostituto. Un segnale evidente che le strade di Grosso e del Sassuolo potrebbero separarsi a fine stagione.

Il nome in pole

Il nome principale che i neroverdi hanno messo nel mirino per la prossima stagione, nel caso in cui la partenza di Grosso si concretizzasse, è quello di Marco Giampaolo, attualmente tecnico della Cremonese.