Franco Mastantuono torna oggi al Viola Park dopo gli impegni con l’Argentina. Paolo Vanoli avrà qualche giorno per gestirne il rientro e preparare con lui la trasferta di Monza, in programma lunedì sera. A ottobre, prima della sfida contro il Genoa, l’argentino era rientrato a Firenze soltanto alla vigilia della partita. Stavolta il calendario concede al tecnico viola più tempo per reinserirlo nel lavoro di squadra.

Al Brianteo serve chi sa saltare l’uomo

Mastantuono è un classe 2007, eppure è già uno dei pochi giocatori a disposizione di Vanoli capaci di saltare l’uomo con continuità, creare superiorità numerica e trovare una giocata anche nello stretto. Al Brianteo queste qualità possono pesare. La Fiorentina dovrebbe avere l’iniziativa contro un Monza che potrebbe concederle poca profondità, costringendola a cercare varchi con il pallone tra i piedi.

Per questo l’argentino è atteso dal primo minuto sulla destra del tridente. In una partita in cui la Fiorentina potrebbe trovarsi a lungo di fronte a una difesa schierata, un dribbling di Mastantuono può aprire lo spazio per un tiro o liberare un compagno. È una soluzione a cui Vanoli, in questo momento, fatica a rinunciare.

Il futuro con il Real Madrid si discuterà più avanti

Nei giorni scorsi si è parlato anche della possibilità che Mastantuono resti a Firenze la prossima stagione. La Fiorentina punta a trattenerlo, ma il confronto con il Real Madrid è un discorso che verrà affrontato più avanti anche se ci sono possibilità che possa rimanere.