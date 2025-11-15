Sella: "Fiorentina in Serie B? Il rischio c'è, i giocatori devono cambiare mentalità. Vanoli? Che trovi le motivazioni giuste"

Ezio Sella, ex calciatore passato anche dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com affrontando vari temi relativi alle squadre di Serie A. Tra questi, alcuni spunti di riflessione anche sui viola.

Sulla crisi viola

“Se guardiamo la rosa della Fiorentina, vederla in quella situazione è una sorpresa: spero che con il cambio in panchina l'ambiente possa ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. I giocatori li hanno, ora sta a Vanoli avere le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi”.

Sul pericolo Serie B

“Spero che con Vanoli la Fiorentina torni in acque tranquille, ma la preoccupazione della retrocessione c'è: i punti sono pochi, e quando sei così in basso i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, e senso di appartenenza al gruppo”.