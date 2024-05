Carlo Conti: "Immagino la gioia di Bergamo per l'Atalanta... vorrei vivere la stessa emozione con la Fiorentina"

Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha parlato al TGR Rai Toscana dove ha ringraziato per l'affetto ricevuto, non mancando di parlare anche della sua amata Fiorentina: "Ho sentito grande affetto soprattutto del pubblico toscano, è la forza più grande. Mi raccomando, statemi vicino e fatemi sentire il vostro affetto come fate da tanto tempo a questa parte".

Italiano ha detto che il suo sogno è di far gioire Firenze con i suoi giocatori

"Il mio sogno è lo stesso, anche nel gioire come ha fatto la bellissima l'Atalanta dopo la sua bellissima partita. Immagino la gioia della città di Bergamo: mi piacerebbe vivere questa gioia con la mia famiglia e con la città intera".