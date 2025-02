L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina e allenatore Sauro Fattori ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Tra i temi trattati, il tecnico è intervenuto sulla recente situazione di Albert Gudmundsson: “Peccato che non stia lasciano il segno. Scuso Colpani, perché è vero che le aspettative su di lui erano troppo alte, ma non Gudmundsson. C'erano più certezze. Anche se è un anno particolare”.

“Fiorentina in difficoltà da sola. Gudmundsson, riscatto obbligatorio”

Sull'eventuale riscatto: “La Fiorentina si è messa in difficoltà da sola. Il cartellino totale è di 25-30 milioni di euro? Se al Genoa ne dai 8, è quasi un anticipo per acquistarlo. Ora cosa fai, lo lasci andare via? Il club è obbligato a riscattarlo, altrimenti butterebbe i milioni già investiti più l'ingaggio”.