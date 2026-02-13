Fiorentina in arancione: ci risiamo, a Como torna la quarta maglia. E l'unico precedente spaventa

La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la trasferta a Como. Nel farlo, ha esplicitato un dettaglio nella grafica della lista, contornata di arancione; come sempre succede, è in tema con il colore della maglia con cui la squadra giocherà.

La Fiorentina tornerà in campo vestita d'arancione

Insomma, rivedremo la Fiorentina in arancione: la quarta maglia torna protagonista al Sinigaglia. E per la prima volta sarà in trasferta, dato che l'unico precedente con questa divisa è in casa. E non è un bellissimo ricordo, anzi.

Un precedente tutt'altro che memorabile

La Fiorentina è scesa in campo in arancione soltanto il 14 dicembre, probabilmente nella peggior partita della stagione e della sua storia recente. La sconfitta contro il Verona (1-2) arrivata in pieno recupero è una pagina difficile da cancellare: la squadra viola andò a -6 dalla penultima in classifica, il baratro non era mai stato così vicino. Ora la situazione è lievemente migliorata, anche se ancora in piena zona retrocessione.