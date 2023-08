Jovic e le condizioni che sono nettamente cambiate durante l'estate. Italia chimera, una soluzione più percorribile all'estero

Per Luka Jovic le condizioni sono molto cambiate dall'inizio dell'estate ad oggi. Da uno dei possibili punti fermi, è diventato una sorta di separato in casa per la Fiorentina e ora deve essere piazzato altrove.

Per il serbo le speranze di trovare un acquirente in Serie A e in tempi molto ristretti sono ridotte al lumicino benché sia stato proposto a diverse società (in particolare Milan e Roma).

La soluzione più percorribile potrebbe essere quella di un trasferimento in Grecia all'Olympiakos, ma servirà l’ok del giocatore per poterla portare avanti.