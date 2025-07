Caputo: "Kean saprà gestirsi, prima di lasciare Firenze ci penserei due volte. Dzeko grande acquisto, Fazzini e Viti posso dare soddisfazioni"

L'ex attaccante di Empoli, Sassuolo e Sampdoria Francesco "Ciccio" Caputo ha parlato ai microfoni di LadyRadio trattanto vari argomenti sul mondo Fiorentina.

Sulle voci di mercato intorno a Moise Kean: “Saprà gestire questa situazione, l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori attacanti del momento. Dall'Arabia offrono tanti soldi ma lui è giovane e può pensare di competere ancora in Serie A e in Europa. Gli consiglio di scegliere con molta attenzione se lasciare o no Firenze e la Fiorentina perche ha ricevuto e dato tanto. Ora deve dimostrare che la scorsa stagione non è stata un caso”.

L'acquisto di Dzeko? “Ha delle qualità indiscutibili, in Italia però quando arrivi a una certa età ti etichettano sempre come quello che non ce la fa più, se lui ha fatto 50 presenze e più di 20 gol nello scorso campionato vuol dire che sta bene. La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto anche sotto il punto di vista dell'esperienza, può far alzare il livello”.

Sui nuovi arrivati dall'Empoli: “Fazzini è un gran giocatore, con grandissime qualità e che può crescere ancora tanto, deve solo trovare continuità di gioco e deve avere la possibiltà di sbagliare. Viti è un difensore molto affidabile ma deve avere fiducia, questi due acquisti faranno togliere tante soddisfazioni alla Fiorentina”.

Sul sondaggio della Fiorentina per Sebastiano Esposito: “Per me non è una prima punta, fare 10 gol in Serie A da seconda punta non è per nulla male, sarebbe un grande acquisto”.