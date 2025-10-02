Vallesi: “Pioli il miglior allenatore possibile per la Fiorentina, mi aspettavo di lottare per la Champions. Gudmundsson è trasparente”

Il cantautore fiorentino e tifoso viola Paolo Vallesi ha parlato a Radio Sportiva analizzando il complesso avvio di stagione della Fiorentina, toccando vari temi e concentrandosi anche su qualche singolo.

‘Il mercato è stato all’altezza, Pioli riporterà la Fiorentina dove merita'

“C’è sconcerto dopo un’altra partita come quella della Fiorentina col Pisa. Non si può dire che in estate non sia stato fatto tutto ciò che ci aspettavamo, dalla conferma dei calciatori più importanti come Kean e Gudmundsson al riscatto di Fagioli. Pioli è un allenatore di comprovate qualità e legato in modo enorme anche a livello affettivo. L’allenatore viola le ha provate tutte, difesa a tre, poi a quattro, poi di nuovo a tre. In attacco idem, ha provato un po’ tutti i moduli e tutti gli interpreti. Tanti cambiamenti, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. C’è dello sconforto, eppure la Fiorentina ha fatto una bella campagna acquisti, c’è l’allenatore migliore che la Fiorentina possa avere e riporterà la squadra dove deve stare, non certo dove sta adesso”.

‘La Fiorentina è fuori dai piani alti, eppure le aspettative…’

“Lo scorso anno la rosa era molto meno ampia, le scelte erano minori e la squadra ha fatto click ottenendo tante vittorie di fila. Pioli ha tante opzioni e diventa complicato trovare una formula vincente, quando arriverà la prima vittoria probabilmente la formazione scelta diventerà quella titolare. Non riesco a trovare colpe specifiche, se non nel rendimento non esaltante di alcuni giocatori a centrocampo, da cui ci aspettavamo una resa migliore. Il calendario ora non è facile ed il futuro è da costruire gara dopo gara, senza proiettarsi troppo avanti. La Fiorentina ora è fuori dai piani alti, a inizio anno ci aspettavamo di essere in corsa per la Champions, invece queste prime partite ci fanno capire che sarà un campionato molto diverso”.

“Gudmundsson è un giocatore strano, a Genova aveva fatto cose meravigliose. Quando è in palla vedi che fa un altro sport, non so perchè però in questo inizio di stagione è trasparente. Lo scorso anno si parlava di problemi personali, questa stagione dovrebbe essere più libero, ha annunciato che sarebbe stato il suo anno ma finora non ha mostrato il suo valore. Speriamo faccia vedere di essere il nuovo numero 10 della Fiorentina, il calciatore acquistato con tutt’altre aspettative”.