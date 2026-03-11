Vanoli: "In attacco ho varie opzioni. Cross sbagliati contro il Parma? Abbiamo attaccato male la porta. Passi indietro sulla brillantezza"

Alla vigilia di Fiorentina-Rakow ha parlato Paolo Vanoli, allenatore viola, che è intervenuto su vari temi di casa gigliata.

Le parole sui singoli

“Parisi giocherà. Era squalificato, almeno uno fresco lo abbiamo. Sull'attacco ho varie soluzioni. Piccoli è un potenziale titolare. C'è anche Gudmundsson. Non voglio fare il Guardiola, ma è una necessità. Parisi è l'esempio di un giocatore che si sa adattare. Qualsiasi scelta farò sarà importante farla per la squadra".

Sull'andamento

“Nelle prestazioni ci sono stati dei passi indietro, soprattutto dal punto di vista della brillantezza mentale. A Udine eravamo messi bene in campo, come contro il Parma. L'abbiamo rivista. Abbiamo fatto tanti cross. Harrison magari ne ha sbagliati alcuni, ma abbiamo attaccato male la porta. Poi abbiamo delle qualità individuali da migliorare. La prestazione contro il Parma all'andata eravamo stati più determinati, ma abbiamo concesso meno al ritorno”.

Sulle polacche

"Il Rakow gioca diverso dallo Jagiellonia, è una squadra più diretta. Quando vai in pressing trovano bene la punta. Serve stare attenti in transizione. Le attitudini però sono molto simili. Noi dobbiamo essere bravi a uscire bravi dalla prima pressione.