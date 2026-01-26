Finalmente Martinelli! Il portierino viola esordisce in B e salva la Samp con un miracolo - VIDEO
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo un paio di partite osservate alle spalle dell'ex viola Ghidotti, per Tommaso Martinelli è arrivato il momento dell'esordio in Serie B con la Sampdoria, club nel quale si è trasferito in prestito nell'attuale mercato di riparazione.
Porta inviolata
Il tecnico Gregucci ha lanciato da titolare il classe 2006 della Fiorentina in una sfida molto insidiosa in casa del Catanzaro e finita 0-0: un clean sheet per la primissima in un campionato professionistico, con un miracolo importante.
La paratona del portiere viola
Al 47' splendido l'intervento di riflessi di Martinelli su un colpo di testa di Pittarello da breve distanza: un tuffo felino, seguito da un'altra parata da terra. Inizio migliore di questo non ci poteva essere.
