Allegri: "Vicinanza ai familiari delle vittime, noi toscani siamo tosti e ci rialzeremo. Chiesa? Non era facile per lui giocare a Firenze"

L'allenatore della Juventus, Massiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Fiorentina ha voluto esprimere la sua “vicinanza ai familiari delle vittime in primis e a chi ha perso tutto. Noi toscani però siamo tosti e ci rialzeremo velocemente”.

La gara

Sulla partita ha detto: “Soddisfazione di vincere a Firenze dopo cinque anni, contro un avversario forte che gioca sempre bene e che ci mette in difficoltà. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo, ma abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato”.

La prima di Chiesa

E infine: “La vittoria di stasera è bella, importante e che fa capire che per tornare a vincere c'è da passare da queste prestazioni. Contro la Fiorentina se riesci a superare la prima pressione trovi molti spazi. Chiesa? Ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione della squadra, non era facile per lui giocare a Firenze, ma l'ha fatto nel migliore dei modi”.