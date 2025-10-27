Già scattati i bonus per Gudmundsson: ecco la cifra finale sborsata dalla Fiorentina nelle casse del Genoa

L'assemblea degli azionisti del Genoa ha approvato questa mattina il bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 del Grifone. Il documento rileva perdite per 33,3 milioni di euro, dimezzando le perdite rispetto all'esercizio precedente, oltre a un debito di 129 milioni di euro (un netto miglioramento rispetto ai 160 milioni precedenti).

La cifra finale

Tra le voci dei guadagni anche quella che riguarda la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. L'operazione ha portato nelle casse rossoblù oltre 24 milioni di euro, divisi tra prestito oneroso e premio di valorizzazione. Per la precisione i soldi a bilancio sono 24.362.000.

Nel dettaglio

Per ripercorrere la storia dell'acquisto da parte della società viola: lo scorso anno la Fiorentina ha pagato Gudmundsson 6 milioni per il suo prestito oneroso. A giugno, poi, il club viola ha sborsato 13 milioni per la parte fissa. Infine, ci sono gli oltre 5 milioni di bonus a facile realizzazione che, secondo quanto si legge nel bilancio, sarebbero già scattati. Lo riporta l'ANSA.