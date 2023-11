Il mondo del calcio vicino a una nuova svolta: l'IFAB approva i test per i "cartellini arancioni" (con espulsioni temporanee)

Il mondo del calcio potrebbe avvicinarsi a una nuova svolta dopo l'a recente introduzione delle cinque sostituzioni. L’International Football Association Board (IFAB) ha infatti approvato i test anche in Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione delle espulsioni temporanee.

Queste dovrebbero essere utilizzate per falli tattici e proteste e prevedono che il giocatore in questione rimanga fuori dal campo per 10 minuti. Una sorta di cartellino arancione dunque per i falli troppo gravi per essere da giallo ma non troppo per le espulsioni da rosso. Da capire se questa rivoluzione caratterizzerà anche e da quando la Serie A.