Alla Bobo TV ha parlato l'ex giocatore viola Alino Diamanti, commentando la partita giocata tra Milan e Fiorentina a San Siro sabato. Queste le sue parole:

“La Fiorentina se avesse un vecchio Toni o un vecchio Gilardino avrebbe 5 o 6 punti in più. La squadra viola gioca bene, tiene le squadre nella loro area. Ma non c'è mai la percezione che siano molto pericolosi per quello che creano. Andare a San Siro e dominare l'ultima mezz'ora è roba. Tutti uno contro uno, giocano un calcio moderno”.

