Al termine di Fiorentina-Lazio ha parlato Maurizio Sarri. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste: “Ognuno si prenda le responsabilità di questa situazione. Mercato? Chiaro che se chiedi A e mi fai scegliere tra C e D… Questi non sono discorsi da fare stasera. La società è stata chiara su chi faceva mercato in estate. Non ci ha scosso nulla stasera. Anche la partita brutta, sinceramente me l'aspettavo meglio. Le attenuanti ci sono, però poi è brutto non aver saputo approfittare del dono della fortuna che ci aveva permesso di andare in vantaggio a fine primo tempo. Ma la squadra stasera era devastata”

E ancora: “In palleggio abbiamo sbagliato tanto. Ho visto una squadra che era a metà strada in tutte le cose che faceva. Finito un ciclo? I cicli finiscono i maniera inevitabile, basta vedere l'età media della rosa. C'è anche una base da cui ripartire. Bonaventura arretrato? Non me l'aspettavo. Se devo dirglielo io a Vincenzo… Ci ha tritato".