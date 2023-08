Dopo il 'no' di Beltran, la Roma accontenta Mourinho con un colpaccio in attacco

Dopo l'inserimento nell'affare Fiorentina-Beltran, poi non riuscito, la Roma ha cercato per lungo tempo l'attaccante perfetto per Jose Mourinho. Acquistato Azmoun, ci sono stati tentativi per Zapata, ma alla fine il nuovo acquisto è più che mai rumoroso e sorprendente.

Romelu Lukaku ha firmato il contratto con la Roma, manca solo l'annuncio ufficiale del club giallorosso. Cambiano, quindi, le gerarchie dell'attacco in Serie A, con Mourinho che ha a disposizione uno dei bomber migliori degli ultimi anni nel campionato italiano.