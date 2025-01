Abodi: "Entro fine 2026 sceglieremo i cinque stadi italiani che ospiteranno EURO2032. Poi saranno aperti cantieri dove necessario"

Il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi ha parlato anche della situazione riguardante gli stadi in Italia. Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “L'obiettivo del 2025 è aprire almeno tre cantieri negli stadi italiani. Rappresenta una sfida per noi. Controllo costi e bilanci? Entro una settimana sarà pronta la lista di candidati”.

“Entro ottobre 2026 sceglieremo gli stadi per EURO2032, cantieri dove necessario”

Europeo 2032? “Stiamo facendo passi in avanti. L'obiettivo è arrivare a ottobre 2026 definendo le cinque città che ospiteranno la competizione qui in Italia. Sceglieremo sulla base delle evidenze concrete, su ciò che adesso c'è e che invece deve iniziare. Ad aprile 2027 apriremo cantieri dove necessario”.