Anche senza i rinforzi viola l'Italia U20 di Nunziata avanza agli ottavi dei mondiali di categoria

Sconfitta con passaggio del turno per l'Italia U20 di Carmine Nunziata, che queta notte è stata battuta per 1-0 dall'Argentina ma è comunque passata agli ottavi di finale.

Passaggio del turno

Gli azzurri hanno strappato il secondo pass disponibile nel gruppo D, vista la sconfitta di Cuba contro l'Australia per 3-1. Con la precedente vittoria sugli australiani e il pareggio contro la squadra cubana, i ragazzi di Nunziata avanzano nel tabellone e adesso sfideranno la prima qualificata del girone E (USA, Francia o Sudafrica).

Senza i viola

Da ricordare come la squadra U20 debba fare a meno dei componenti di casa Fiorentina come Martinelli e Fortini per una scelta condivisa tra Fiorentina e FIGC.