Rebus sul settore offensivo per la Fiorentina in vista di stasera: gli esterni d'attacco non sono al top della condizione

Secondo quanto riferito dal Corriere Dello Sport di oggi non brillano come condizione fisica alcuni esterni della Fiorentina in vista della partita di stasera con la Roma. Oltre a Gonzalez, che è tornato tra i convocati e potrebbe partire anche come titolare a sorpresa a seconda di quali saranno le sensazioni del tecnico Italiano a ridosso della gara.

Il dubbio sulle corsie esterne

I velocisti non al meglio sono Sottil, Kouame e Ikone, che per motivi diversi hanno lavorato a regimi ridotti in settimana. L’attaccante ivoriano da giorni non è al meglio per dei dolori al ginocchio mentre l'esterno ha ripreso soltanto venerdì ad allenarsi a causa di postumi della febbre. Sottil invece sembra invece aver accusato un po' di stanchezza dopo i 177 minuti giocati in due partite consecutive. Resta ancora da capire quindi con certezza chi potrà giocare sulle corsi esterne in attacco.