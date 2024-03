“La Fiorentina sta rispettando la sua caratteristica storica. Ha perso qualche automatismo, ma è Italiano che la tiene in corsa ovunque”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Pasquale Padalino è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione in casa viola. Ecco le sue parole: “La Viola sta vivendo grandi alti e bassi, è stata modificata in modo importante. Davanti a lei ci sono squadre che inevitabilmente hanno qualcosa in più, per rosa e per struttura”.

“Italiano tiene la squadra in corsa”

E aggiunge: “La Fiorentina ha perso qualche automatismo, però c'è Italiano che la tiene in corsa ovunque. Sta tranquillamente rientrando nella sua caratteristica storica: può sorprendere tutti, ma se le cose non vanno come si spera, rientra comunque tra le prime otto”.