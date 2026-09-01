Fatta per Pote! Alla Fiorentina arriva l'ala dello Sporting. I dettagli
La Fiorentina ha raggiunto un accordo per ingaggiare Pedro Gonçalves, in arte Pote, dallo Sporting CP, è fatta.
Le cifre per il portoghese
Il calciatore lusitano arriva in viola in prestito con opzione di acquisto da €22,5m che potrebbe diventare obbligatorio basandosi sugli obiettivi. Costo del prestito pari a €2,5m.
Le caratteristiche
Pote è un calciatore eclettico in attacco, di piede destro, che può agire sia da ala pura che da seconda punta. Ecco l'esterno a sorpresa che voleva Paratici per Grosso!
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