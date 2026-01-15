“Brescianini ragazzo che tutti i padri vorrebbero per le proprie figlie. Per Vanoli non era facile cambiare modulo"

Ex difensore della Fiorentina e oggi allenatore, William Viali ha allenato Marco Brescianini al Cosenza e conosce benissimo il freschissimo arrivo in viola: a Radio Bruno lo ha presentato per poi continuare a commentare la situazione in casa viola.

‘Immagine dell’anticalciatore, Brescianini veramente a posto'

“Brescianini ha le caratteristiche che possono aiutare la Fiorentina a fare il salto di qualità. È fisico ma anche tecnico, e pure duttile, può giocare a due, ma anche in regia. Ha inserimento e tiro da fuori, calciatore molto completo. È il ragazzo che tutti i padri vorrebbero far sposare alle proprie figlie, l’anticalciatore come immagine, sembra uscito da un college. È veramente a posto, sempre perfetto anche nelle interviste, l’alunno più bravo della classe”.

‘Non era facile per Vanoli cambiare modulo’

“Da quando la Fiorentina gioca con la difesa a quattro ha fatto ottime partite ed è in crescita, la situazione resta però molto delicata e inserire un elemento di esperienza può dare una mano. Le prestazioni dicono che il cambio modulo ha aiutato, la squadra era nata per giocare come faceva, essendo priva di esterni offensivi in rosa. Vanoli ha forzato un cambio adattando calciatori sull’esterno in avanti, per rompere un equilibrio che non cambiava.