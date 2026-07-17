Addio Gosens: la Fiorentina si libera di uno degli ingaggi più pesanti in rosa. I dettagli

Robin Gosens sarà a breve un nuovo calciatore dello Schalke O4, dopo che la Fiorentina ha deciso di separare la propria strada da quella del terzino sinistro classe ’94. L’ex Union Berlin, Inter e Atalanta lascerà Firenze dopo due stagioni, e la dirigenza viola risparmierà una cifra non da poco.

Le cifre in ballo

Il giocatore tedesco in viola guadagnava oltre 308.000 euro lordi al mese, per un totale di 3 milioni e 700.000 euro lordi all’anno, che con i bonus potevano essere aumentati ancora di 930.000 euro, portando il totale ben oltre i 4 milioni di euro lordi.

Uno degli ingaggi più pesanti in rosa

Il contratto di Gosens sarebbe durato fino al 30 giugno 2028, pertanto lo stipendio di quasi 2 milioni netti del terzino, cifra che poteva però ulteriormente salire come precedentemente evidenziato. L’ingaggio di Gosens era il terzo più pesante nella rosa viola dello scorso anno, dietro soltanto a Kean e De Gea.